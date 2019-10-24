Diriliş Ertuğrul dizisi ardından çok farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali şaşırttı!
Diriliş Ertuğrul dizisi ardından çok farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son hali şaşırttı! Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Ertuğrul bey karakteri ile hem yurtiçi hem yurtdışında milyonların gönlünde taht kuran Engin Altan Düzyatan son görüntüsüyle adeta olay yarattı. Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul macerasının sona ermesinin ardından yeni bir projeye başlıyor. Yeni projesi için imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan adeta bambaşka biri oldu. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Kurşun'un dizisi yayınlanmaya başladı. İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri. Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur.
Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni bir proje ile ekranlara dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi için büründüğü imaj sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURŞUN'DA HANGİ ROLDE?
Kurşun"nda adalet arayan gözü kara savcı Orhan Atmaca'yı canlandıran Engin Altan Düzyatan yeni rolünü ve geçirdiği hazırlık sürecini anlattı. Başarılı oyuncuyu hikayede en çok etkileyen şey; Hayata tertemiz bir bakış açısındayken, Orhan'ın kaderin karşısına çıkardıklarıyla çok farklı bir yöne ilerlemesi ve kaçınılmaz değişimi oldu.
Saçından favorilerine, kostümünden bıyığına kadar çok farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düzyatan, Orhan'ı bu şekilde tarif ediyor: "Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri. Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam."
İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.