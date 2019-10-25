Diriliş Ertuğrul dizisi ardından çok farklı biri oldu! Engin Altan Düzyatan'ın son görüntüsü şoka uğrattı!

Saçından favorilerine, kostümünden bıyığına kadar çok farklı bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Düzyatan, Orhan'ı bu şekilde tarif ediyor: "Orhan idealist, kendini adalete adamış ve adaleti hayatının en üst noktasına taşımış başarılı bir savcı. Geçmişten gelen kusurlarıyla uğraşan Orhan için annesi ve kız kardeşi, adalet kadar hayatının vazgeçilmezleri. Gece alemini ve o çevreyi çok iyi bilmesine rağmen uzak durmayı tercih eden Orhan, mahalle kültürünü de eğitimini de beraber almış, adaletin peşinde koşan genç bir adam."

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere ünlülerin değişimleri.