Dilek geri dönüyor! Gülsim Ali İlhan'ın terk ettiği dizide kocasının 'Gitmediğini biliyorum' sözleri heyecan yarattı! Gönül Dağı'nın bahtı kara Dilek'iydi!
Gönül Dağı'nın merakla beklenen 69. bölümü için geri sayım devam ederken, yayınlanan fragman resmen nefes kesti. Heyecanın dorukta olduğu son bölümde Cemile'nin hastanelik olması Veysel'i çileden çıkarttı. Peki Cemile ölecek mi? Gönül Dağı'nın bahtı kara Dilek'i Gülsim Ali İlhan hakkındaki 'geri dönecek mi?' soruları da sık sık sorgulanıyor. İşte fenomen diziden gelişmeler...
Gönül Dağı'nda yeni gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. Taner'in imalı sözleri 'Gülsim Ali İlhan diziye geri mi dönüyor?' sorularını da beraberinde getirdi. Dilek'in ölümüne alışamayan sevenleri diziye geri dönmesini istiyor. Aynı zamanda Aylin karakterine ısınmayan izleyicinin bir kısmı Befin Kıymaz'ın gitmesini istiyor. Öte yandan 69. bölüm fragmanında Cemile'nin başına gelenler de yürek burktu. Gönül Dağı Cemile ölecek mi? Nazlı Pınar Kaya Gönül Dağı dizisinden ayrılacak mı merakla bekleniyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
Gönül Dağı yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Diziye Aylin karakteri ile Berfin Kıymaz giriş yaptı. Genç oyuncunun oynadığı karakter merak uyandırırken, Aylin'in Taner'e açılması herkesi şoke etti.
Her cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan bozkır, dostluk ve aile dizisi Gönül Dağı sımsıcak hikayesi ile gönülleri ısıtmaya devam ediyor.
Gülsim Ali İlhan'ın oynadığı Dilek karakterinin geçtiğimiz sezon kayaların altında kalarak ölmesinin ardından diziden ayrılmış ve kadroda büyük bir boşluk oluşmuştu.