Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! 2021 Türkiye güzeli Porto Riko sahillerinde...
Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Porto Riko sahillerinden paylaşımda bulunan 2021 Türkiye güzeli Dilara Korkmaz "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek" yazarak, kalp ve dudak emojisi ile takipçilerine 'merhaba' dedi. İşte kısa süre içerisinde sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Dilara Korkmaz'ın bikinili halleri...
2021 TÜRKİYE GÜZELİ PORTO RİKO SAHİLLERİNDE...
Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil etmek için Porto Riko'ya gitti. Üç gündür ülkede olan model, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
PEŞ PEŞE BİKİNİLİ KARELER...
Havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde deniz keyfi yapan Dilara Korkmaz, bikiniyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
"GÜNEŞ, DENİZ, SALSA"
Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu. Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bu paylaşımların ardından Dilara Korkmaz'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Dilara olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...