Dilara Korkmaz bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! 2021 Türkiye güzeli Porto Riko sahillerinde...

"GÜNEŞ, DENİZ, SALSA"

Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu. Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.