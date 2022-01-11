Dilara Başaran için ‘kardeşim’ demişti! MasterChef Sergen Özen hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Hasan Biltekin ile...
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, hem yarışmacılarıyla hem de yarışmada yaşanan magazinsel olaylarla sık sık gündem olmuştu. Özellikle Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddiası uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Sergen ise Dilara için 'kardeşim' diyerek iddialara son noktayı koymuştu. MasterChef Türkiye yarışması şimdi ise eleme gecesiyle gündeme geldi. Hasan Biltekin ve Sergen Özen arasında kıyasıya bir rekabet yaşan yarışmaya veda eden isim belli oldu. Çeyrek final turunda kritik bir düelloya çıkan Sergen'in hayatı ise merak edildi. Fenomen yarışmacı hakkında araştırma yapanlar Sergen'in aşını duyunca şaşıp kalırken Hasan ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Sergen kaç yaşındaymış...
11.01.2022 01:20
- Son Güncelleme: 11.01.2022 01:20
MasterChef Türkiye yarışması, yarışmacılarının arasında çıkan aşk dedikodularıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Özellikle Sergen Özen ile Dilara Başaran'ın aşk yaşadığı iddiası uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Sergen Özen, Dilara Başaran'ın yarışmaya veda etmesinin ardından yaptığı paylaşımda yarışmacı arkadaşı için 'kardeşim' ifadelerini kullanarak aşk iddialarına son noktayı koymuştu.
MasterChef Türkiye yarışması şimdi ise eleme gecesiyle gündeme geldi. MasterChef Sergen Özen ile Hasan Biltekin çeyrek final turunda kritik bir düelloya çıktı.