Dilara Aksüyek’ten örgü bikisiniyle akılları aldı! Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek bikinili pozlarıyla sosyal medyayı uçurdu

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Daha önce de ayrılan, ancak üç hafta sonra tekrar bir araya gelen ikili, bu kez birlikteliklerini kesin olarak bitirmişti.

Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.