Dilara Aksüyek'ten mayosuyla deniz tuzlu pozlar 'fotolar için sayfama beklerim' Sokağa sütyenle çıkan Dilara...
İstanbullu Gelin adlı diziyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Dilara Aksüyek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak tanıdığımız Onur Bay ile yaşadığı aşkla çok konuşulan sonrasında adı Hakan Sabancı'yla anılan Dilara Aksüyek, tatilinden fotoğraflar paylaşıyor şu sıralar sık sık. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.
16.07.2022 09:10 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:14
Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.
34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı.
GAZETECİLERE SİTEM ETTİ
Daha önce de ayrılan, ancak üç hafta sonra tekrar bir araya gelen ikili, bu kez birlikteliklerini kesin olarak bitirmişti.
Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.