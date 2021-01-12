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Haberler Galeri Magazin Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek aşk yaşadığı Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay ile önceki gün objektiflere takıldı. Kapalı alanda sigara içen, sadece paket servis olan mekanda bir şeyler atıştıran Dilara Aksüyek ile Onur Bay, içeride de maskesiz görüntülendi. Mekandan çıkarken de maskesini takmayan Aksüyek, tepkileri üzerine topladı.

12.01.2021 10:30 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:30
Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek ile 24 yaşındaki meslektaşı Onur Bay'ın bu görüntüleri geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve ikilinin arasındaki yaş farkı dikkat çekmişti.

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Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Yeni aşıklar, sokağa çıkma yasağının olduğu gün yasağı deldi. Aksüyek ve Bay, kapalı alanda sigara içti. Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaştı.

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"
Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra gönlünü Onur Bay'a kaptırdı.

Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

DİLARA AKSÜYEK VE ONUR BAY

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