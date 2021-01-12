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Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay'ın ihmaller silsilesi! Aralarında 9 yaş fark olan sevgililer kuralları hiçe saydı

Bir dönem ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Fikret'in eşi İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitirerek yeni bir aşka yelken açtı. Ayrılık acısını çabuk atlatan oyuncu Dilara Aksüyek aşk yaşadığı Arka Sokaklar oyuncusu Onur Bay ile önceki gün objektiflere takıldı. Kapalı alanda sigara içen, sadece paket servis olan mekanda bir şeyler atıştıran Dilara Aksüyek ile Onur Bay, içeride de maskesiz görüntülendi. Mekandan çıkarken de maskesini takmayan Aksüyek, tepkileri üzerine topladı.

12.01.2021 10:30 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





