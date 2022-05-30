Dilara Aksüyek sokağa sütyenle çıktı 'kıyafetim normal' dedi üstüne bir de aşkı açıkladı! Hakan Sabancı iddialarından sonra...
İstanbullu Gelin adlı diziyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Dilara Aksüyek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak tanıdığımız Onur Bay ile yaşadığı aşkla çok konuşulan sonrasında adı Hakan Sabancı'yla anılan Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Sokağa oldukça cesur bir kıyafetle çıkan Aksüyek, merak edilenleri bir bir açıkladı.
Son olarak rol aldığı İstanbullu Gelin dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor.
Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.
34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı.
GAZETECİLERE SİTEM ETTİ
Daha önce de ayrılan, ancak üç hafta sonra tekrar bir araya gelen ikili, bu kez birlikteliklerini kesin olarak bitirmişti.
Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.