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Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle! Geçtiğimiz aylarda 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen babası İbrahim Tatlıses'in programı hakkında açıklamalarda bulunan Dilan Çıtak Tatlıses, İbo Show'un yeni bölüm konukları arasında yerini aldı. Dilan Çıtak Tatlıses aylar sonra babasının programında konuk olacak.

18.06.2021 15:29 - Son Güncelleme: 18.06.2021 15:29
Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle! Cumartesi günleri izleyicilerle buluşan İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

İbo Show yeni bölüm konukları yayınlanan tanıtımla paylaşıldı. Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show'a bu hafta İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'te konuk olarak katılacak. İbo Show'un bu haftaki diğer konukları ise Güllü Orhan Ölmez Savaş Özdemir ve Rubato...

Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

"DAVET ETMEDİ!"

Babası Tatlıses ile arasındaki buzları eriten Dilan, geçtiğimiz aylarda, "Şu an babamla aramız şükür çok iyi. Allah bozmasın" demiş ve İbo Show'la ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

Çıtak, muhabirlerin, "Sizi programına davet etti mi?" sorusuna, "Hayır şu an bir davet gelmedi. Bu aralara ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir, gelmezse de sorun yok." cevabını vermişti.

Dilan Çıtak Tatlıses 'İbo Show'a davet edilmedim' demişti! Kızıyla barışan İbrahim Tatlıses'ten bomba hamle!

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır. Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş'ı gözlerden ve kameralardan uzak büyüten Perihan Sava, şimdilerde vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var.