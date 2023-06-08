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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Ne yaptın yahu kendine!" Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla...

Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Ne yaptın yahu kendine!" Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisiyle katıldığı bir organizasyondaki son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

08.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 11:06
Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı Ne yaptın yahu kendine! Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı Ne yaptın yahu kendine! Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla...

Önceki akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile bir davete katılan Deniz'in son hali şaşkına çevirdi.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı Ne yaptın yahu kendine! Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla...

İŞTE DENİZ'İN SON HALİ

Görenler "Dilan bunu kendine neden yaptı?" dedi!

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı Ne yaptın yahu kendine! Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla...

Deniz, geceye sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla katıldı.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamadı Ne yaptın yahu kendine! Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla...

'Fransız askısı'nın yanı sıra elmacık kemiklerinin de şişirilmiş olduğu tahmin edilen oyuncunun yüzündeki değişim akıllara zarar.



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