Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Ne yaptın yahu kendine!" Estetik kurbanı! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz şimdilerde Afra Saraçoğlu'ndan kısa bir süre önce ayrılan Mert Yazıcıoğlu ile birlikte. Son dönemin en çok araştırılan isimlerden biri olan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisiyle katıldığı bir organizasyondaki son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
08.06.2023 11:06 - Son Güncelleme: 08.06.2023 11:06