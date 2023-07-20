Dilan Çiçek Deniz'in son haline bakın gören şok "Estetikle insan nasıl kendine bu kadar zulmedebilir?" Mert Yazıcıoğlu ayrılığı sonrası...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Deniz'in Instagram'da yayınladığı reklam video bir anda olay oldu. Nedeni Dilan Çiçek Deniz'in akıllara zarar değişimi.
20.07.2023 18:01 - Son Güncelleme: 20.07.2023 18:01
Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler dönüp tekrar tekrar baktı. Yaptığı paylaşımın altı "Dilan kendine ne yaptın?" yorumlarıyla doldu taştı. İşte detaylar...
Dilan Çiçek Deniz de son dönemin modasına uyup Fransız askısı yaptırdı. Ancak her zaman doğal haliyle beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncunun, önceki akşamki estetikli görüntüsü sınıfta kaldı.
Son dönemde neredeyse tüm genç oyuncuları etkisi altına alan estetik dokunuşlara Dilan Çiçek Deniz de uydu.