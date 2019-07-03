Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?
Çukur dizisindeki Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Dilan Çiçek Deniz, verdiği kilolarla gündem olmuştu. Hayranlarını korkutan 24 yaşındaki Dilan Çiçek, geçtiğimiz akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Zayıflama nedeni hakkında açıklamada bulunan Dilan Çiçek Deniz'in son hali görenleri şok etti. İşte Çukur dizisiyle ekranların aranan yüzü haline gelen Dilan Çiçek Deniz'in kilo verme nedeni...
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz akşam bir davet çıkışında görüntülendi. 24 yaşındaki güzel oyuncu, hızla verdiği kilolar nedeniyle hayranlarını bir hayli korkutmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında zayıflığı ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in takipçileri ünlü oyuncu için, "Anoreksiya hastalığına mı yakalandı?" şeklinde düşüncelere kapılmıştı. Deniz'den kilolarıyla ilgili açıklama geldi...