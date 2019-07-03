Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz akşam bir davet çıkışında görüntülendi. 24 yaşındaki güzel oyuncu, hızla verdiği kilolar nedeniyle hayranlarını bir hayli korkutmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında zayıflığı ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in takipçileri ünlü oyuncu için, "Anoreksiya hastalığına mı yakalandı?" şeklinde düşüncelere kapılmıştı. Deniz'den kilolarıyla ilgili açıklama geldi...