GaleriMagazin

Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

Çukur dizisindeki Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Dilan Çiçek Deniz, verdiği kilolarla gündem olmuştu. Hayranlarını korkutan 24 yaşındaki Dilan Çiçek, geçtiğimiz akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Zayıflama nedeni hakkında açıklamada bulunan Dilan Çiçek Deniz'in son hali görenleri şok etti. İşte Çukur dizisiyle ekranların aranan yüzü haline gelen Dilan Çiçek Deniz'in kilo verme nedeni...

03.07.2019 16:15 - Son Güncelleme: 03.07.2019 16:29
Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz akşam bir davet çıkışında görüntülendi. 24 yaşındaki güzel oyuncu, hızla verdiği kilolar nedeniyle hayranlarını bir hayli korkutmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında zayıflığı ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in takipçileri ünlü oyuncu için, "Anoreksiya hastalığına mı yakalandı?" şeklinde düşüncelere kapılmıştı. Deniz'den kilolarıyla ilgili açıklama geldi...

Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

"BİR ÇOK YİYECEĞE ALERJİM ÇIKTI"

"Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum. Korkulacak bir şey yok iyiyim"

Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

İşte Dilan Çiçek Deniz'in son hali...

Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

ZAYIFLAYAN ÜNLÜLER

İpek Tuzcuoğlu
Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu! Hızla kilo veren Dilan Çiçek Deniz Anoreksiya mı oldu?

İpek Tuzcuoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yüzüne biber gazı sıkılarak çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç'ın şok ifadelerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Yüzüne biber gazı sıkılarak çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç'ın şok ifadelerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!