Dilan Çiçek Deniz’den mini elbisesiyle olay pozlar! Kasığına kadar olan transparan yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu

Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi. Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Geceye platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimler katıldı. Ünlü isimlerin kombinleri ise geceye damga vurdu.