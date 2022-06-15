Dilan Çiçek Deniz'den mini elbisesiyle olay pozlar! Kasığına kadar olan transparan yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti alevler havada uçuştu
Dilan Çiçek Deniz mini elbisesini çekti pozları olay! Kasığına kadar olan transparan yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti, alevler havada uçuştu. Disney+'ın Türkiye lansman gecesine katılan Dilan Çiçek Deniz Instagram'dan peş peşe fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Dilan'ın süper mini elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü isimlerden Dilan'a yorum yağdı.
15.06.2022 09:41 - Son Güncelleme: 15.06.2022 09:41
Dilan Çiçek Deniz'den mini elbisesiyle olay pozlar! Kasığına kadar olan transparan yırtmacıyla ortalığı yıktı geçti, sosyal medyada alevler havada uçuştu.
Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayına girdi. Dijital yayın platformu Disney+ için, Haliç'teki Tersane İstanbul'da lansman gecesi de düzenlendi. Geceye platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimler katıldı. Ünlü isimlerin kombinleri ise geceye damga vurdu.
Evlilik arifesinde yer alan Dilan Çiçek Deniz'in boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...