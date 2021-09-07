Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı cesur pozunu gören şaştı kaldı! Elbisesi ayrı duruşu ayrı olay oldu sosyal medya yıkıldı
Dilan Çiçek Deniz yatak odasından paylaştı cesur pozunu gören şaştı kaldı! Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ve Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenisini ekledi. Yatak odasında objektif karşısına geçen Deniz, derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o paylaşımı...
07.09.2021 00:05
- Son Güncelleme: 07.09.2021 00:05
Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
Dilan Çiçek Deniz, siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.