Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson aşka geldi 'karım - kocam' yorumları sosyal medyada olay oldu! "Olan var olmayan var gençler"

. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" dedi.