Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson aşka geldi 'karım - kocam' yorumları sosyal medyada olay oldu! "Olan var olmayan var gençler"
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson aşka geldi, 'karım - kocam' yorumları sosyal medyada olay oldu! İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz Aralık ayında Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Dilan'ın sevgilisi Thor ise 'Karım' notuyla kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu ise aşkına, 'Kocam' notuyla karşılık verdi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hemen devreye girdi, "Olan var olmayan var gençler" diyerek esprili bir şekilde çifte mutluluklar diledi...
11.02.2022 13:02
- Son Güncelleme: 11.02.2022 13:02
"OLAN VAR OLMAYAN VAR GENÇLER"
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Thor Saevarsson aşka geldi, ikilinini 'karım - kocam' yorumları sosyal medyada olay oldu!
Kendisinden 11 yaş küçük Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan ve işleri nedeniyle İzlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Thor Saevarsson (37), daha önce otelde kalıyordu.
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz Aralık ayında İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı