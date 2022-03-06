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Haberler Magazin Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: "Neydi şimdi bu?"

Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: "Neydi şimdi bu?"

Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı. Ünlü modelin paylaşımını görenler, "Ne oldu şimdi?" , "Neydi şimdi bu?" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kulanan Arnavut asıllı ünlü manken Didem Soydan Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla dikkat çekti.

06.03.2022 10:16 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:24
Didem Soydan’ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: Neydi şimdi bu?

"NEYDİ ŞİMDİ BU?"

Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. Twitter hesabıyla ilgili, "Hesabımı sildim bakmamak için" diyen Soydan Instagram'da ise bir hayli aktif. Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.

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Didem Soydan’ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: Neydi şimdi bu?

Doha'ya çekim için giden Didem Soydan siyah tulumuyla pozlarını paylaştı. Güzel model tulumun fermuarını göbeği kadar indirip için sütyen dahi giymediğini gösterdi.

Didem Soydan’ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: Neydi şimdi bu?

Soydan'ın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu. Tarzıyla dikkat çeken model göğüs dekoltesini sergileyip fermuarını kapadı.

Didem Soydan’ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: Neydi şimdi bu?

37 yaşındaki Didem Soydan'ın boyu merak konusu oldu. İşte başta Didem olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

Didem Soydan’ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: Neydi şimdi bu?

Demet Özdemir - 1,7 m

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