Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı: "Neydi şimdi bu?"

"NEYDİ ŞİMDİ BU?"

Didem Soydan'ın sütyensiz paylaşımı olay oldu! Tulumunun fermuarını açtı göğüs dekoltesini sergileyip geri kapattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. Twitter hesabıyla ilgili, "Hesabımı sildim bakmamak için" diyen Soydan Instagram'da ise bir hayli aktif. Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.