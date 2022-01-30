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Haberler Magazin Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenler: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu"

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenler: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu"

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu" demeden geçmedi. Sosyal medayyı aktif kulanan Arnavut asıllı ünlü manken Didem Soydan Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir klip için kamera karşısına geçen Didem Soydan, kasığına kadar olan derin yırtmacıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

30.01.2022 09:53 - Son Güncelleme: 30.01.2022 10:00
Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem’i görenler: Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu

"NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK BURAK POZU"

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenlerden yorum gecikmedi.

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Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem’i görenler: Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ayrılan ünlü manken Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem’i görenler: Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu

İddialı paylaşımlarıyla isminden sıkça söz ettiren güzel manken, geçtiğimiz günlerde Burak Deniz ile ilişkisini noktalamıştı. Paylaşımları kadar zaman zaman yaptığı çıkışlarla da gündeme gelen Soydan bir klip çekimi için kameraların karşısına geçti.

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem’i görenler: Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu

Klipte derin yırtmaçlı bir kıyafet giyen model, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem’i görenler: Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu

Soydan, kasığına kadar olan yırtmacıyla kısa sürede gündem oldu.

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