Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenler: "Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu"
Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenler, "Ne kaybettiğine dön de bir bak Burak pozu" demeden geçmedi. Sosyal medayyı aktif kulanan Arnavut asıllı ünlü manken Didem Soydan Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bir klip için kamera karşısına geçen Didem Soydan, kasığına kadar olan derin yırtmacıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
30.01.2022 09:53
- Son Güncelleme: 30.01.2022 10:00
"NE KAYBETTİĞİNE DÖN DE BİR BAK BURAK POZU"
Didem Soydan yine yaptı yapacağını ortalık yıkıldı! Kasığına kadar açan Didem'i görenlerden yorum gecikmedi.
Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ayrılan ünlü manken Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.