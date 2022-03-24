Didem Soydan leoparlı mayokinisi ile banyoda poz verdi kendisine yorum yapan takipçisini yanıtsız bırakmadı: "Tatlım ya..."
Didem Soydan leoparlı mayokinisi ile banyoda poz verdi, kendisine yorum yapan takipçisini yanıtsız bırakmayan Didem Soydan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Katar'da olan ve banyoda mayokiniyle makyaj yaptığı anları paylaşan model Didem Soydan Twitter'da hakkında yapılan yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.
Didem Soydan leoparlı mayokinisi ile banyoda poz verdi, ünlü model kendisine yorum yapan takipçisini yanıtsız bırakmadı...
Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan paylaşımları ve açıklamalarıyla olay oluyor. Twitter hesabıyla ilgili, "Hesabımı sildim bakmamak için" diyen Soydan Instagram'da ise bir hayli aktif. Yaptığı işleri paylaşan Didem Soydan iddialı pozlarına bir yenisini ekledi.
Didem Soydan mayokinisiyle banyoda makyaj yaparken kendi kendine klip çekti. Tam da o gün Instagram'da "yaz gelsin" fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir takipçisi ünlü modelin o anlarını Twitter'da paylaşıp ilginç bir yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcısı yorumunda "Yaz gelmeyince Didem Soydan da mayokinileri evde giymeye başladı. Yemin ederim iyi fikir yaz gelmiyor çünkü" dedi.
Ancak Didem Soydan bu yorumu beğenmedi. Ünlü model bu kişinin paylaşımının üstüne "Tatlım ya siz neden beni hep kendinizle aynı yerde ve zaman diliminde görüyorsunuz. Bun beni üzer" dedi. Soydan Katar'da olduğunu hava durumunun 39 dereceyi gördüğünü paylaştı.
"NEYDİ ŞİMDİ BU?"
Geçtiğimiz günlerde tulumunun fermuarını açıp göğüs dekoltesini sergileyip fermuarı geri kapatan Didem Soydan, paylaşımı ile dikkat çekmişti.