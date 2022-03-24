Didem Soydan leoparlı mayokinisi ile banyoda poz verdi kendisine yorum yapan takipçisini yanıtsız bırakmadı: "Tatlım ya..."

Ancak Didem Soydan bu yorumu beğenmedi. Ünlü model bu kişinin paylaşımının üstüne "Tatlım ya siz neden beni hep kendinizle aynı yerde ve zaman diliminde görüyorsunuz. Bun beni üzer" dedi. Soydan Katar'da olduğunu hava durumunun 39 dereceyi gördüğünü paylaştı.