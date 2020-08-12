Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

DİDEM SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan'dan göçen Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir aile. Soydan mankenliğin yanı sıra birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.