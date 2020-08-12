Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız söylemleri ifşa eden Didem Soydan, hukuki yollara başvurdu. Hakkına çıkan haberler sonrası bir takipçisiyle ilişki polemiği yaşayan ünlü model Didem Soydan, kendisine ahlaksız söylemde bulunan sosyal medya kullanıcısını savcılığa ihbar etti. Sosyal medyadan kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa eden Didem Soydan kimdir?
12.08.2020 12:24
- Son Güncelleme: 12.08.2020 12:39
DİDEM SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan'dan göçen Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir aile. Soydan mankenliğin yanı sıra birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.
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