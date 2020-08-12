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Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız söylemleri ifşa eden Didem Soydan, hukuki yollara başvurdu. Hakkına çıkan haberler sonrası bir takipçisiyle ilişki polemiği yaşayan ünlü model Didem Soydan, kendisine ahlaksız söylemde bulunan sosyal medya kullanıcısını savcılığa ihbar etti. Sosyal medyadan kendisine yapılan ahlaksız teklifi ifşa eden Didem Soydan kimdir?

12.08.2020 12:24 - Son Güncelleme: 12.08.2020 12:39
Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

Sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız söylemleri ifşa eden Didem Soydan, o sosyal medya kullanıcısını savcılığa ihbar etti.

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Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

Ünlü model Didem Soydan'a geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir kullanıcı birliktelik teklif etti. Bu teklifi ifşa eden Soydan'ın teklife verdiği cevap ise uzun süre gündemden düşmedi.

Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

Bu haberin ardından çeşitli sosyal medya hesabı üzerinden Soydan'a konuyla alakalı iletiler gelmeye başladı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'a yapılan teklifle ilgili müstehcen bir yorumda bulundu. Ünlü model kendisine gelen çirkin yorumu görmezden gelmedi.

Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre; kendisi hakkında internet sitesinde yapılan haber sonrasında yapılan ahlaksız söylemi affetmeyen Soydan, sosyal medya kullanıcısını C.A.'yı ihbar etti. C.A hakkında soruşturma başlatıldı.

Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!

DİDEM SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan'dan göçen Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir aile. Soydan mankenliğin yanı sıra birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.

Didem Soydan ahlaksız teklifi ifşa etmişti... Soruşturma başlatıldı!
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