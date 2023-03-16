Devrim Özkan'ın eski hali şoke etti! Meğer hepimizin izlediği o dizide oynamış! "Eski enişte Lucas görmesin..."
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Lucas Torreira ve Devrim Özkan ikilisinin ayrılıkları gündeme oturmuştu. Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer alan çift sosyal medyada konuşulurken Devrim Özkan tarafından gelen hamle sonrası ayrılıkları kesinleşmişti. Son dönemlerin konuşulan kadın oyunculardan Devrim Özkan, güzelliği ile büyük beğeni toplarken, Özkan'a ait eski fotoğraflar gün yüzüne çıktı.İşte o fotoğraflar...
24 yaşındaki Devrim Özkan'a ait eski görüntüler sosyal meydanın diline düştü. Aslen Muğlalı olan başarılı oyuncu güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Çift hiçbir zaman açıklama yapmadı ancak önceki gün Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Partiden paylaşılan fotoğrafta Torreira'nın elini oyuncunun beline atması dikkat çekti.
PAYLAŞIMLAR KAFA KARIŞTIRDI
Lucas Torreira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları son yaşananların ardından gittikçe güçlenirken taraflardan gelen arka arkaya paylaşımlar kafaları karıştırdı.
Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." yazarak bir tweet attı ve ardından Instagram'da Lucas Torreira'yı takipten çıktı.