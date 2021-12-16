Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Cedi Osman'la evlilik arifesindeki Ebru Şahin'den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik! Atv'nin reyting rekrotmeni dizilerinde canlandırdığı karakterler ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin, Cedi Osman'la evlilik hazırlığı yapıyor.