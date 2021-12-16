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Haberler Magazin Destan'ın Akkız'ı Hercai'nin Reyyan'ı... Cedi Osman'la evlilik arifesindeki Ebru Şahin'den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Destan'ın Akkız'ı Hercai'nin Reyyan'ı... Cedi Osman'la evlilik arifesindeki Ebru Şahin'den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Destan'ın Akkız'ı Hercai'nin Reyyan'ı olarah hafızalarda yer eden Ebru Şahin, özel hayatıyla dikkat çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz aylarda bir milyon TL değerinde bir yüzükle evlilik teklifi aldı. 27 yaşındaki Ebru Şahin, evine özel kasa yaptırdı, tektaşını artık o kasada saklıyor. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın evleneceği gün ise sevenleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor...

16.12.2021 11:57 - Son Güncelleme: 16.12.2021 12:04
Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Cedi Osman'la evlilik arifesindeki Ebru Şahin'den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik! Atv'nin reyting rekrotmeni dizilerinde canlandırdığı karakterler ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Şahin, Cedi Osman'la evlilik hazırlığı yapıyor.

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Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Uzun bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan oyuncu, eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi almıştı.

Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Şahi o anları sosyal medya hesabında " Evet dedim" notuyla paylaşmıştı.

Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü çifte mutluluklar dilemişti.

Destan’ın Akkız’ı Hercai’nin Reyyan’ı... Cedi Osman’la evlilik arifesindeki Ebru Şahin’den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik

Ekranların sevilen ismi Ebru Şahin, Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteri nedeni ile zamanının büyük bir kısmını sette geçiriyor.

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