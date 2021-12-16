Destan'ın Akkız'ı Hercai'nin Reyyan'ı... Cedi Osman'la evlilik arifesindeki Ebru Şahin'den milyonluk yüzüğüne üst düzey güvenlik
Destan'ın Akkız'ı Hercai'nin Reyyan'ı olarah hafızalarda yer eden Ebru Şahin, özel hayatıyla dikkat çekti. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'dan geçtiğimiz aylarda bir milyon TL değerinde bir yüzükle evlilik teklifi aldı. 27 yaşındaki Ebru Şahin, evine özel kasa yaptırdı, tektaşını artık o kasada saklıyor. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın evleneceği gün ise sevenleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor...
16.12.2021 11:57
- Son Güncelleme: 16.12.2021 12:04