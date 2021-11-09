Derya Baykal 3 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi! Kızlarının babasına vedası ile çok konuşulmuştu...

O paylaşım ise merak konusu olmuştu. Derya Baykal o paylaşımın hakkında ilk kez konuştu. Baykal, o paylaşımın altına "Güle güle ustam" notunu düşerek eski eşine bir kez daha veda etmiş, türkünün sözleri dikkat çekmişti.