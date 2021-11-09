Derya Baykal 3 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi! Kızlarının babasına vedası ile çok konuşulmuştu...
Derya Baykal 3 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi! Kızlarının babasına vedası ile çok konuşulmuştu Derya Baykal... 31 Ağustos tarihinde kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde sabaha karşı hayatını kaybeden eski eşi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Derya Baykal, o sözler için bakın neler söyledi...
09.11.2021 14:58
- Son Güncelleme: 09.11.2021 14:58
Derya Baykal 3 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy paylaşımına açıklık getirdi! Kızlarının babasına vedası ile çok konuşulmuştu... Usta oyuncu Ferhan Şensoy 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmiş, Derya Baykal, Şensoy'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından eski eşi ile sahneledikleri tiyatro oyunundan bir bölümü paylaşmıştı.
O paylaşım ise merak konusu olmuştu. Derya Baykal o paylaşımın hakkında ilk kez konuştu. Baykal, o paylaşımın altına "Güle güle ustam" notunu düşerek eski eşine bir kez daha veda etmiş, türkünün sözleri dikkat çekmişti.
BABAYA ACI VEDA...
Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy, ablasının da olduğu o kareye düştüğü notla kahretmişti...