Derya Arbaş dedesi Avni Arbaş’tan 5 gün sonra ölmüştü... Kızının ardından eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş başka polisler bambaşka konuştu

Derya Arbaş, 1991 yılında Kızılderili kökenli oyuncu babası Dehl Berti kaybetti. 1994'te Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde başrol oynadı. Film sonrası yine ABD'ye gitti. 1996'da Çılgın Badiler adlı dizi için bir süre yine Türkiye'ye döndü. 1997'de Amerika'da Hang Your Dog in the Wind filminde oynadı.