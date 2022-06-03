Derya Arbaş dedesi Avni Arbaş'tan 5 gün sonra ölmüştü... Kızının ardından eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş başka polisler bambaşka konuştu
Derya Arbaş dedesi Avni Arbaş'tan 5 gün sonra ölmüştü... Kızının ardından eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş başka polisler bambaşka konuştu... Sanatçı bir aileden gelen ve bir döneme damga vuran Derya Arbaş, 17 Haziran 1968 tarihinde ABD'nin Santa Monica şehrinde dünyaya geldi. Türkiye Eski Güzeli ve oyuncu Zerrin Arbaş ile Amerikalı oyuncu Dehl Berti'nin kızı olan Derya Arbaş'ın ölümünün ardından Zerrin Arbaş dikkat çeken açıklamalara imza attı. Kızılderili adetlerine göre oluşturulan törenle ABD'deki akrabalarının yanına defnedilen Derya Arbaş'ın ölüm nedeni ne? İşte anneden ve polislerden gelen farklı ifadeler...
"ÇOK TUHAF BİR ŞEY"
Derya Arbaş dedesi Avni Arbaş'tan 5 gün sonra ölmüştü... Kızının ardından eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş başka polisler bambaşka konuştu
ANNESİNİN KOPYASIYDI
''Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yaşamayı seviyorum. Başarmak istediğim çok şey var. Dünya starlarından biri olmak istiyorum. Bunun için de bekliyorum. Evet beklemenin sonu yok ama Michelle Pfeiffer da tam on yıl sonra keşfedildi. Benim de acelem yok'' diyordu. 1968 yılının 17 Haziran'ında ABD'de Santa Monica'da dünyaya gelen Arbaş eski Türkiye güzeli olan annesi Zerrin Arbaş'ın birebir kopyası gibiydi. Güzelliğini ondan almıştı.
1974 yılında çekilen "Battal Gazi'nin Oğlu" filminde annesi Zerrin Arbaş'ın oynadığı rolün çocukluğunu canlandırdı Derya Arbaş. Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak üzere Türkiye'ye geldi. Derya Arbaş, Türkiye'de ilk kez 1985 yılının Aralık ayında Playmen dergisine kapak oldu.
Derya Arbaş, 1991 yılında Kızılderili kökenli oyuncu babası Dehl Berti kaybetti. 1994'te Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde başrol oynadı. Film sonrası yine ABD'ye gitti. 1996'da Çılgın Badiler adlı dizi için bir süre yine Türkiye'ye döndü. 1997'de Amerika'da Hang Your Dog in the Wind filminde oynadı.