Derya Arbaş dedesi Avni Arbaş’tan 5 gün sonra ölmüştü... Kızının ardından eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş başka polisler bambaşka konuştu

ANNESİNİN KOPYASIYDI

''Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yaşamayı seviyorum. Başarmak istediğim çok şey var. Dünya starlarından biri olmak istiyorum. Bunun için de bekliyorum. Evet beklemenin sonu yok ama Michelle Pfeiffer da tam on yıl sonra keşfedildi. Benim de acelem yok'' diyordu. 1968 yılının 17 Haziran'ında ABD'de Santa Monica'da dünyaya gelen Arbaş eski Türkiye güzeli olan annesi Zerrin Arbaş'ın birebir kopyası gibiydi. Güzelliğini ondan almıştı.