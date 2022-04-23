RAMAZAN İMSAKİYE
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Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medyayı aktif kullanan Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile spor salonunda ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Spor taytlarıyla poz veren Deren Talu ile Defne Samyeli'nin fit halleri dikkat çekerken karın kasları çok konuşuldu. Anne-kızın pozu, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli ila yaptığı o paylaşımı...

23.04.2022 23:55 - Son Güncelleme: 23.04.2022 23:55
Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deren Talu, özellikle iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Talu, şimdi ise annesi Defne Samyeli ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Anne-kız spor salonundaki aynanın karşısına geçip verdikleri pozla adeta sosyal medyayı salladı. Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanan kare, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek yorumda bulundu. Fit halleriyle dikkat çeken anne-kız pozu, binlerce beğeni aldı.

Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı

İşte Deren Talu ile Defne Samyeli'nin çok konuşulan o pozu...

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