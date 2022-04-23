Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Defne Samyeli ilk spor salonunda boy gösterdi! Anne-kız karın kaslarıyla adeta şov yaptı
Deren Talu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Sosyal medyayı aktif kullanan Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile spor salonunda ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Spor taytlarıyla poz veren Deren Talu ile Defne Samyeli'nin fit halleri dikkat çekerken karın kasları çok konuşuldu. Anne-kızın pozu, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli ila yaptığı o paylaşımı...
23.04.2022 23:55 - Son Güncelleme: 23.04.2022 23:55
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deren Talu, özellikle iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Talu, şimdi ise annesi Defne Samyeli ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.