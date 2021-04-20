Deren Talu deniz kızı oldu fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu...

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu deniz kızı oldu, fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde annesinden sonra yaz sezonunu açtığını gösteren bikinili fotoğraflarını paylaşan ve Ramazan dolayısı ile eleştirilen Deren Talu, dijital platformda yayınlanacak olan Doğu dizisi için kamera karşısına geçti. Deniz kızı olarak sevenlerinin karşısına çıkacak olan Deren Talu'nun fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.

20.04.2021 16:46 - Son Güncelleme: 20.04.2021 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





