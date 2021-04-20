Deren Talu deniz kızı oldu fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu deniz kızı oldu, fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz günlerde annesinden sonra yaz sezonunu açtığını gösteren bikinili fotoğraflarını paylaşan ve Ramazan dolayısı ile eleştirilen Deren Talu, dijital platformda yayınlanacak olan Doğu dizisi için kamera karşısına geçti. Deniz kızı olarak sevenlerinin karşısına çıkacak olan Deren Talu'nun fotoğrafları kısa sürede gündem oldu.
20.04.2021 16:46
- Son Güncelleme: 20.04.2021 17:22
Deren Talu deniz kızı oldu fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Dijital bir platformda yayınlanacak olan diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Deren Talu magazin gündemine bomba gibi düştü.
ANNESİ MİAMİ'DEN KIZI ALAÇATI'DAN PAYLAŞTI
Sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı'ya giden Deren Talu, annesi Defne Samyeli gibi bikini sezonu açtı.
Sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilen Deren Talu, yeni proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Doğu Demirkol'un da yer aldığı projede konuk oyuncu olan Deren Talu deniz kızı olarak yer alacak.
Kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alan Deren Talu'nun yaşı merak konusu oldu.