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Haberler Magazin Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı "Herkes yaşattığını yaşayacak" Dilan Polat çıldırdı

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı "Herkes yaşattığını yaşayacak" Dilan Polat çıldırdı

Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakmıştı. Taha'nın vefatının ardından ortalık karıştı. Vefat eden Taha Duymaz'ın Instagram hesabından yapılan paylaşım herkesi şaşkınlığa uğratırken en sert tepki Dilan Polat'tan geldi. İşte haberin detayları...

28.02.2023 08:43 - Son Güncelleme: 28.02.2023 08:43
Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı Herkes yaşattığını yaşayacak Dilan Polat çıldırdı

Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz ile kardeşi Melek'in ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı Herkes yaşattığını yaşayacak Dilan Polat çıldırdı

Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı Herkes yaşattığını yaşayacak Dilan Polat çıldırdı

Ancak ne yazık ki bir türlü beklenen o mutlu haber gelmedi.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı Herkes yaşattığını yaşayacak Dilan Polat çıldırdı

Önce yakın arkadaşı Ragıp Narin ardından Dilan Polat, Taha Duymaz'ın vefat ettiğini duyurdu.

Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın hesabından paylaşım yapıldı ortalık karıştı Herkes yaşattığını yaşayacak Dilan Polat çıldırdı

ABLASI SEMİHA DUYMAZ'DAN AÇIKLAMA

Semiha Duymaz ile ilgili 'Taha'yı kullanıyor, Hatay'a çok geç gitti' gibi iddialar ortaya atılmıştı.

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