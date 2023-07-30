Deniz Yıldızı'nın fakir Banu'suydu! Rol arkadaşıyla evlenen Begüm Topçu 2 de çocuk doğurdu! Bakın şimdi ne iş yapıyor! Mesleği...

Deniz Yıldızı dizisiyla tanınan Begüm Topçu rol aldığı karakter ile ünlenmişti. 2009 yılında yayınlanan dizi 2015 yılında final yaptı. Dizideki büyük aşkı Melih'le gerçek hayatta hayatını birleştiren Topçu'nun son hali olay! 2014 yılında evlenen çiftin 2 çocukları bulunuyor. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından kayıplara karışan çiftin son hali merak konusu oldu. Bakın ne iş yapıyorlar! Çift sosyal medya hesaplarından aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan çift sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...
Deniz Yıldızı'nın Banu ve Melih'in son halleri ortaya çıktı. Rol arkadaşıyla evlenen Begüm Topçu 2 de çocuk doğurdu! Bakın şimdi ne yapıyor...
Begüm Topçu ve Cantuğ Turay başrolünü oynadıkları Deniz Yıldızı dizisinde tanışıp daha sonra gerçek hayatta da büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı.
2009-2015 yılları arasında yayınlanan dizide Banu karakterine Begüm Topçu hayat veriyordu.