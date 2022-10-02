Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya şiddet uyguladığı anları ifşalamıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme: "Babasıyla kalan oğlum Poyraz..."

"BABASIYLA KALAN OĞLUM POYRAZ'LA İLGİLİ ENDİŞELER TAŞIMAKTAYIM"

Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya şiddet uyguladığı anları ifşalamıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme yaşandı. Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündemde. Mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet verince Muhtar çıldırdı. Deniz Uğur kendisine yapılan baskılara dayanamayarak son olarak sosyal medya hesabından "Elim ayağım titriyor" diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığını iddia ettiği ses kaydını yayınladı. İşte büyük tepki çeken olayla ilgili haberin detayları ve tüm yaşananlar.