Deniz Uğur ile Erdinç Gülener'in 'balayı cabanası!' Bodrum'u tercih eden ünlü çift plajda kameralara işte böyle yakalandı

4 yıl önce Bir Deli Sevda dizisinde Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çift balayı için Bodrum'u tercih etti. 10 Haziran'da Gökçeada'da dünyaevine giren Deniz Uğur ve Erdinç Gülener tüm günü plajda, kendilerine tahsis edilmiş cabana'da geçirdi. Erdinç Gülener, eşi ile yakından ilgilendi. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

22.06.2021 09:32 - Son Güncelleme: 22.06.2021 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





