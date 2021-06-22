Deniz Uğur ile Erdinç Gülener'in 'balayı cabanası!' Bodrum'u tercih eden ünlü çift plajda kameralara işte böyle yakalandı
4 yıl önce Bir Deli Sevda dizisinde Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çift balayı için Bodrum'u tercih etti. 10 Haziran'da Gökçeada'da dünyaevine giren Deniz Uğur ve Erdinç Gülener tüm günü plajda, kendilerine tahsis edilmiş cabana'da geçirdi. Erdinç Gülener, eşi ile yakından ilgilendi. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
22.06.2021 09:32
- Son Güncelleme: 22.06.2021 09:45
1997 yılında İsmail Hakkı Sunat, 2007 yılında ise Reha Muhtar ile evlenen Deniz Uğur, 10 Haziran'da eski rol arkadaşı Erdinç Gülener ile dünyaevine girdi. Balayı için Bodrum'u tercih eden çift kameralara yakalandı.
Torba'daki bir otelin cabanasında objektiflere yansıyan Uğur ile Gülener, günü kendileri için özel tahsis edilmiş bölümde geçirdi.
GÜN BOYU SOHBET ETTİLER
Erken saatlerde iskeleye inen aşıklar, gün boyu baş başa sohbet etti. Akşama doğru kendilerini serin sulara bırakan ikili, günü yüzerek tamamladı.
BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Üç çocuk annesi Deniz Uğur'un şort-etek formundaki bikinisi dikkat çekerken, Gülener'in eşiyle yakından ilgilendiği görüldü.
Yeni evlenen ünlü çifti fark eden vatandaşlar ise, "Balayı cabanası" demekten kendilerini alıkoyamadı.