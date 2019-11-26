Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

"NE OLUR DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Bir kanalda yayınlanan habere göre kardeşinin sağlık sorunuyla ilgili telefonla ulaşılan Deniz Seki 'Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.