Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi
Deniz Seki kardeşi Serdar Seki'nin rahatsızlığıyla sarsıldı. Geride bıraktığımız aylarda annesi yoğun bakıma kaldırılan Deniz Seki, zor günler yaşamış ve takipçilerinden annesi için dua istemişti. Seki bu kez de kardeşinin rahatsızlığıyla yıkıldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı kullanan Serdar Seki'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. 6 saatlik ameliyata alınan Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
26.11.2019 13:45
- Son Güncelleme: 26.11.2019 13:45
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