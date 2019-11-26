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Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Deniz Seki kardeşi Serdar Seki'nin rahatsızlığıyla sarsıldı. Geride bıraktığımız aylarda annesi yoğun bakıma kaldırılan Deniz Seki, zor günler yaşamış ve takipçilerinden annesi için dua istemişti. Seki bu kez de kardeşinin rahatsızlığıyla yıkıldı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı kullanan Serdar Seki'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. 6 saatlik ameliyata alınan Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

26.11.2019 13:45 - Son Güncelleme: 26.11.2019 13:45
Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Deniz Seki'nin kardeşi Serdar Seki önceki gün altı saatlik çok ciddi bir operasyon geçirdi. Serdar Seki'nin doktoru ameliyat sonrasında kritik sürecin devam ettiğini söyledi.

Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

Kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle kan sulandırıcı hap kullanan Serdar'ın bir anda iş yerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

"NE OLUR DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Bir kanalda yayınlanan habere göre kardeşinin sağlık sorunuyla ilgili telefonla ulaşılan Deniz Seki 'Hiç iyi değilim, o benim canım, onu ben büyüttüm, ne olur dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

DENİZ SEKİ'NİN KARDEŞİ SERDAR SEKİ

Deniz Seki'yi yıkan haber! Serdar Seki beyin kanaması geçirdi

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