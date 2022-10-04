Vav TV İzle
Haberler Magazin Deniz Seki'ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Deniz Seki'ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Konser maratonuna devam eden 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sahnelerinden fotoğrafları da Instagram hesabından, takipçileriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafla, fotoğrafın gerçeği arasında fark ortaya çıkınca olanlar olmuştu. Photoshop faciası sonrası Deniz Seki, havalimanında görüntülendi. Deniz Seki'nin yüzündeki şişlik ve değişim herkesi şaşırttı.

04.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:06
Deniz Seki’ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki’ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Seki, geçtiğimiz ay Manisa'da konser vermiş ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.

Deniz Seki’ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Seki'nin ardından konserin görüntüleri yayınlamış; şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmişti.

Deniz Seki’ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"

Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında ise Seki'den açıklama gelmişti.

Deniz Seki’ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...

Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar... Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan!

SON DAKİKA