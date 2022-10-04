Deniz Seki'ye ne oldu son halini görenler Deniz olduğuna inanamadı! Photoshop faciasından sonra bu kez de yüzü...
Konser maratonuna devam eden 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sahnelerinden fotoğrafları da Instagram hesabından, takipçileriyle buluşturuyor. Geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafla, fotoğrafın gerçeği arasında fark ortaya çıkınca olanlar olmuştu. Photoshop faciası sonrası Deniz Seki, havalimanında görüntülendi. Deniz Seki'nin yüzündeki şişlik ve değişim herkesi şaşırttı.
04.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 04.10.2022 09:06
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.