Deniz Seki'den vücuduyla ilgili itiraf! "Uzun süredir planladığım göğüs..."

Deniz Seki hızla eridi. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki'nin nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar zayıfladığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde "Filtreyi abartmışsınız" diyen takipçisine o isimden yanıt geldi! Son dönemde hayli zayıflayan ve sahneye ilk çıktığı yıllardaki gibi 36 bedene inen Deniz Seki'nin fotoğraflarının altına bir takipçisi "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" diye yazdı. Yanıt, Seki'yi zayıflatan Şeyda Coşkun'dan geldi: "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim."