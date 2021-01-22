Deniz Seki'den vücuduyla ilgili itiraf! "Uzun süredir planladığım göğüs..."
Deniz Seki'den vücuduyla ilgili itiraf geldi. 2,5 ayda 25 kilo verdi, vücudu sarkınca estetik yaptırmaya gitti' iddialarının ardından başarılı sanatçıdan yanıt geldi. Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen 50 yaşındaki Deniz Seki, estetik yaptırdığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Verdiği yanıtta iddianın ardında yatan gerçekleri anlatan Deniz Seki, Instagram paylaşımıyla magazin gündeminde yerini aldı. Verdiği kilolarla 25 yıl önceki haline dönen Deniz Seki'nin zayıflama formülü haberimizin detayında...
"SAĞLIKLI VE SIKILAŞARAK KİLO VERDİM"
Deniz Seki'den vücuduyla ilgili itiraf geldi. Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki'nin, dün vücudunda oluşan sarkmaları toparlatmak için estetik ameliyata girdiği öne sürüldü. 2,5 ayda 22 kilo vererek 36 beden olan şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Göğüs estetiği ameliyatı geçirdiğini belirten Seki, "Vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
"Dün Doktor Müge Sevindik tarafından gerçekleştirilen operasyonum uzun süredir planladığım göğüs estetiği ameliyatım ile ilgilidir. Haberlere konu olan, Şeyda Coşkun'dan almış olduğum destek ve verdiğim kilolardan dolayı vücudumda hiçbir sarkma veya deformasyon söz konusu değildir. Aksine Şeyda Coşkun sayesinde sağlıklı beslenme, pilates ve yürüyüş ile tanışmış, 2,5 ayda gayet sağlıklı ve sıkılaşarak, kilo verdiğimi bilgilerinize sunarım."
Deniz Seki hızla eridi. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki'nin nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar zayıfladığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde "Filtreyi abartmışsınız" diyen takipçisine o isimden yanıt geldi! Son dönemde hayli zayıflayan ve sahneye ilk çıktığı yıllardaki gibi 36 bedene inen Deniz Seki'nin fotoğraflarının altına bir takipçisi "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" diye yazdı. Yanıt, Seki'yi zayıflatan Şeyda Coşkun'dan geldi: "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim."
2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirmişti, dediğini yaptı.