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Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Seki, yılbaşı konseri öncesi kuliste çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Bornozuyla kamera karşısına geçen Seki, hem dans etti hem de kameraya öpücükler saçtı. Seki'nin bornozuyla verdiği göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı ve bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Deniz Seki'nin olay olan o paylaşımı...

02.01.2022 00:28 - Son Güncelleme: 02.01.2022 00:39
Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, son olarak yılbaşı konseri öncesi kuliste çekilen videosuyla gündem oldu.

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Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

Deniz Seki, yeni yıl konseri öncesi hazırlık aşamasında çekilen bir videosunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı.

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Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

Bornozuyla kamera karşısına geçen Seki'nin söz konusu videoda hem dans ettiği hem de kameraya öpücükler saçtığı görüldü.

Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu

2,5 ayda 22 kilo vererek 36 bedene düşen ve fit haliyle sık sık gündem olan şarkıcının bornozuyla verdiği göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı.

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