Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Öpücükler saçan şarkıcının bornozuyla verdiği dekolte çok konuşuldu
Deniz Seki sahne öncesi yerinde duramadı! Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Seki, yılbaşı konseri öncesi kuliste çekilen bir videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Bornozuyla kamera karşısına geçen Seki, hem dans etti hem de kameraya öpücükler saçtı. Seki'nin bornozuyla verdiği göğüs dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı ve bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Deniz Seki'nin olay olan o paylaşımı...
02.01.2022 00:28
- Son Güncelleme: 02.01.2022 00:39
Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla sürekli gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, son olarak yılbaşı konseri öncesi kuliste çekilen videosuyla gündem oldu.
Deniz Seki, yeni yıl konseri öncesi hazırlık aşamasında çekilen bir videosunu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.