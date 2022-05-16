Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...
Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, photoshop iddialarıyla sık sık adından söz ettirmişti. 36 bedene kadar düşen Seki, bazı paylaşımları için net bir şekilde phtoshop yapmadığını söylese de takipçilerini ikna edememişti. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seki, kırmızı saten kimonosu ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sere serpe uzanarak güneşlenen Seki'nin bacakları ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan o pozları...
16.05.2022 20:37 - Son Güncelleme: 16.05.2022 20:37
Fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka bir görünüme sahip olan Deniz Seki, photoshop iddialarıyla sık sık adından söz ettirmişti.