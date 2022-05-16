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Haberler Magazin Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, photoshop iddialarıyla sık sık adından söz ettirmişti. 36 bedene kadar düşen Seki, bazı paylaşımları için net bir şekilde phtoshop yapmadığını söylese de takipçilerini ikna edememişti. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Seki, kırmızı saten kimonosu ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sere serpe uzanarak güneşlenen Seki'nin bacakları ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan o pozları...

16.05.2022 20:37 - Son Güncelleme: 16.05.2022 20:37
Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka bir görünüme sahip olan Deniz Seki, photoshop iddialarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

36 bedene kadar düşen Seki, bazı paylaşımları için net bir şekilde phtoshop yapmadığını söylese de takipçilerini ikna edememişti.

Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Seki, kırmızı saten kimonosu ile verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Sere serpe uzanarak güneşlenen Seki'nin bacakları ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Deniz Seki kırmızı sateniyle sere serpe uzandı! Bacakları olay oldu! Güneş banyosu yapan Deniz’e ilk yorum Petek Dinçöz’den...

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının bacaklarında selülit olduğunu öne sürerek "Bacakların yaşını ele veriyor" derken bir kısmı Seki'nin bacaklarının güneşten kaynaklı öyle gözüktüğünü savundu.

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