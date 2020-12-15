Deniz Seki hızla eridi "Filtreyi abartmışsınız" diyen takipçisine o isimden yanıt geldi! Deniz Seki'nin zayıflama formülü...
Deniz Seki hızla eridi, fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Verdiği kilolarla 25 yıl önceki haline dönen Deniz Seki'nin zayıflama formülü merak ediliyor. Hem kilosu hem de sesiyle son günlerde eleştirilen Deniz Seki, sosyal medya hesabından fazla kilolarından kurtulduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Seki'nin gönderisine "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde yorum yapan bir kişiye yanıt ise diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'dan geldi. İşte incecik bacaklarıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı Deniz Seki'nin zayıflama formülü...
Deniz Seki hızla eridi "Filtreyi abartmışsınız" diyen takipçisine o isimden yanıt geldi! Son dönemde hayli zayıflayan ve sahneye ilk çıktığı yıllardaki gibi 36 bedene inen Deniz Seki'nin fotoğraflarının altına bir takipçisi "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" diye yazdı. Yanıt, Seki'yi zayıflatan Şeyda Coşkun'dan geldi: "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim."
2018 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulan Seki, son dönemde ise Şeyda Coşkun'la çalışarak 3 ayda 20 kilo zayıfladı. Diyet ve spor programı uyguladığını söyleyen başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde hedefi olan 36 bedene ulaşmasına yalnızca bir hafta kaldığını dile getirmişti, dediğini yaptı.
DENİZ SEKİ NASIL ZAYIFLADI?
Posta'nın haberine göre; geçen yaz tartıda 76 kiloya çıktığını gören Deniz Seki, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile kampa girdi.
Hamur işi, gazlı-şekerli içeceklerden uzak durdu. Öğünlerinde somon, hindi, salata, omlet ve şekersiz pudinge yer verdi.
Aralarda ödem atan detoks sıvılarından tüketti. 17.00'den sonra bir şey yemedi. Her gün bir saat yürüdü, haftanın üç günü pilates yaptı.