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Deniz Seki hızla eridi "Filtreyi abartmışsınız" diyen takipçisine o isimden yanıt geldi! Deniz Seki'nin zayıflama formülü...

Deniz Seki hızla eridi, fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Verdiği kilolarla 25 yıl önceki haline dönen Deniz Seki'nin zayıflama formülü merak ediliyor. Hem kilosu hem de sesiyle son günlerde eleştirilen Deniz Seki, sosyal medya hesabından fazla kilolarından kurtulduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Seki'nin gönderisine "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde yorum yapan bir kişiye yanıt ise diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'dan geldi. İşte incecik bacaklarıyla dikkat çeken başarılı şarkıcı Deniz Seki'nin zayıflama formülü...

15.12.2020 11:50 - Son Güncelleme: 15.12.2020 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





