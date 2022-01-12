Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı
Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, yaptığı photoshop hatalarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Seki, paylaşımına 'Gecenin fotoğrafını bırakıyorum' notunu düştü. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...
12.01.2022 00:34
- Son Güncelleme: 12.01.2022 00:34
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Deniz Seki, yaptığı photoshop hatalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.