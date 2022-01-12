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Haberler Magazin Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, yaptığı photoshop hatalarıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile kamera karşısına geçen Seki, paylaşımına 'Gecenin fotoğrafını bırakıyorum' notunu düştü. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o pozları...

12.01.2022 00:34 - Son Güncelleme: 12.01.2022 00:34
Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla gündem olan Deniz Seki, yaptığı photoshop hatalarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı, 862 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Seki, derin göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozları 'Gecenin fotoğrafını bırakıyorum' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum aldı.

Deniz Seki hem pozları hem de elbisesiyle çok konuşuldu! ‘Gecenin fotoğrafını bırakıyorum’ diyen Deniz’e bakın sosyal medyayı salladı

Seki'nin iddialı elbisesinin yanı sıra verdiği pozlarda dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Senden görmeye alışık olmadığımız pozlar', 'Bunlar nasıl pozlar' gibi yorumlarda bulundu.

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