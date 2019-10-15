Deniz Seki: Dualarınıza ihtiyacım var
Deniz Seki'nin annesi hastaneye kaldırıldı. Daha önce geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle 4 kez ameliyat olan Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, sabah saatlerinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye yatırıldı. 49 yaşındaki Deniz Seki, sosyal medya hesabından annesi için sevenlerinden dua istedi.
15.10.2019 17:56
- Son Güncelleme: 15.10.2019 17:56
Deniz Seki, sosyal medya hesabından annesi Güler Seki için dua istedi. 49 yaşındaki Deniz Seki'nin annesi, daha önce beyin rahatsızlığı nedeniyle 4 kez ameliyat geçirdi. Bu sabah saatlerinde yeniden hastalanan Güler Seki hastaneye kaldırıldı. Deniz Seki, sosyal medya hesabından, "Canım annem için bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var!" mesajı yayınladı.
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