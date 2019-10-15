Deniz Seki: Dualarınıza ihtiyacım var

Deniz Seki, sosyal medya hesabından annesi Güler Seki için dua istedi. 49 yaşındaki Deniz Seki'nin annesi, daha önce beyin rahatsızlığı nedeniyle 4 kez ameliyat geçirdi. Bu sabah saatlerinde yeniden hastalanan Güler Seki hastaneye kaldırıldı. Deniz Seki, sosyal medya hesabından, "Canım annem için bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var!" mesajı yayınladı.