Deniz Seki bornoz pozuyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyada paylaştı yer yerinden oynadı “Kendini ispatlama çabasından vazgeç”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimi sosyal medya kullanıcısı Seki'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken kimisi şarkıcıya "Gereksiz bir paylaşım olmuş", "Ne olur toplan, kendine gel. Hep ispatlama çabasından vazgeç, eski Deniz Seki ol" yorumlarında bulundu.