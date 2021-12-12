Deniz Seki bornoz pozuyla takipçilerini ikiye böldü! Sosyal medyada paylaştı yer yerinden oynadı “Kendini ispatlama çabasından vazgeç”
Deniz Seki'den göğüs dekolteli bornoz pozu! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki, makyaj aynasının önünde bornozuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda Instagram kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Cenk Eren de Seki'nin iddialı paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Ne yapıyorsunuz Deniz hanım?" yorumunda bulundu. Bir takipçisi ise dekoltesiyle dikkat çeken Seki için "Kendini ispatlama çabasından vazgeç" ifadelerini kullandı. İşte Deniz Seki'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
12.12.2021 01:50
- Son Güncelleme: 12.12.2021 01:50
Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Seki, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Kimi sosyal medya kullanıcısı Seki'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken kimisi şarkıcıya "Gereksiz bir paylaşım olmuş", "Ne olur toplan, kendine gel. Hep ispatlama çabasından vazgeç, eski Deniz Seki ol" yorumlarında bulundu.