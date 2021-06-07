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Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki'ye sosyal medyada yorum yağdı. Kimileri verdiği kilolarla Seki'nin azmini takdir ederken kimileri ise fotoğrafta photoshop olduğunu ileri sürerek 'Belden biraz oyulmuş sanki' yorumlarında bulundu. İşte "Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu." diyerek 30 kilo veren Deniz Seki'nin bikinili hali...

07.06.2021 10:37 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:37
Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

'BELDEN BİRAZ OYULMUŞ SANKİ'

Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki yine ti'ye alındı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

2,5 ayda 22 kilo veren ve paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki (50),bikinili pozunu yayınladı. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "An itibarıyla yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu düştü.

Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

"ÖYLE BİR İDDİAM YOK"

Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada çok konuşulan Seki, 'Photoshop' iddialarını reddetti. Seki, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." dedi.

Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

Seki, Şubat 2018'de 90 kiloya çıkınca mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'

SONGÜL KARLI

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmişti

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