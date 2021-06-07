Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki ti'ye alındı! 'Belden biraz oyulmuş sanki'
Deniz Seki bikinili poz verince olanlar oldu! Yaz sezonunu terasta açan Deniz Seki'ye sosyal medyada yorum yağdı. Kimileri verdiği kilolarla Seki'nin azmini takdir ederken kimileri ise fotoğrafta photoshop olduğunu ileri sürerek 'Belden biraz oyulmuş sanki' yorumlarında bulundu. İşte "Aynadaki görüntüm beni mutlu etmemeye başlamıştı. Zayıflamak konusundaki temel motivasyonum buydu." diyerek 30 kilo veren Deniz Seki'nin bikinili hali...
"ÖYLE BİR İDDİAM YOK"
Paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada çok konuşulan Seki, 'Photoshop' iddialarını reddetti. Seki, "Katıldığım televizyon programlarında ne kadar zayıfladığım görülebilir arkadaşlar. 'Ben dünyanın en güzel kadınıyım' diye bir iddiam yok, beğenmezler olur biter. Kötü enerjilerini onlara yollayıp, hepsini sevgiyle kucaklıyorum." dedi.