Deniz Seki artık kan grubuna göre besleniyor! İşte 'bikinilerimi açıp açıp bakıyorum' diyen Deniz Seki'nin son hali...
Deniz Seki artık kan grubuna göre besleniyor! 24 sene önce başladı onun serüveni. Neredeyse çeyrek asırdır hayatımızda Deniz Seki.Kariyeri, aşk hayatı, değişimi, estetikleri derken son olarak zayıf hali ile gündeme gelen Deniz Seki, pandeminin hayatında neler değiştirdiğinden tutun verdiği kilolara kadar birçok konuda merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte 'artık kan grubuma göre besleniyorum' diyen 50 yaşındaki Deniz Seki'nin son hali...
Hürriyet'in haberi göre Deniz Seki, kendisine yöneltilen çok özel sorulara yanıt verdi.
Sizin annenize düşkünlüğünüzü biliyoruz. Son zamanlarda rahatsızdı. Nasıl şimdi? Görüşebiliyor musunuz?
- Biraz rahatsız anneciğim ama dün akşam beraberdik. Kardeşlerim, annem ailece yemek yedik. Çok mutlu oldu. Ben de geceyi bulutların üstünde uyuyarak geçirdim.
Bu süreçte en çok neyi özlediniz?
- (İç geçiriyor) Sahile gitmeyi, deniz kenarında yemek yemeyi çok özledim. Tatil yapmayı çok özledim. Kilo verdim ya, sık sık bikini ve mayolarımı açıp açıp bakıyorum. Hatta terasıma iki şezlong bir şemsiye sipariş ettim! (Gülüyor) Yazı burada güneşlenerek, kitap okuyarak geçireceğiz, yapacak bir şey yok.
Madem kilo vermekten bahsettiniz, sorayım... Hakkınızda çıkan "kilo aldı", "kilo verdi", "bu ne hâl Deniz Seki" gibi haberlerden etkileniyor musunuz?
- Hiç etkilenmiyorum. Çok haklılardı çünkü. Bir ara annemin rahatsızlığı yüzünden stresliydim, o dönem kilo falan umurumda değildi. Zor günler geçirdim ve sağlıksız beslendim. Ama şimdi, sevenlerimin beni ilk gördüğü 1997 yılındaki Deniz oldum. Bu, sanatçının seyircisine sorumluluğudur.