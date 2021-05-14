Deniz Seki artık kan grubuna göre besleniyor! İşte 'bikinilerimi açıp açıp bakıyorum' diyen Deniz Seki'nin son hali...

Bu süreçte en çok neyi özlediniz?

- (İç geçiriyor) Sahile gitmeyi, deniz kenarında yemek yemeyi çok özledim. Tatil yapmayı çok özledim. Kilo verdim ya, sık sık bikini ve mayolarımı açıp açıp bakıyorum. Hatta terasıma iki şezlong bir şemsiye sipariş ettim! (Gülüyor) Yazı burada güneşlenerek, kitap okuyarak geçireceğiz, yapacak bir şey yok.