Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Daha önce ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünden mezun olan isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı.