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Haberler Magazin Deniz Baysal Yurtcu'nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Deniz Baysal Yurtcu'nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Fazilet Hanım ve Kızları Teşkilat, Kaçak Gelinler, Söz, Rüzgarın Kalbi, Hizmetçiler, Beyaz Yalan ve daha bir çok yapımda rol alan Deniz Baysal Yurtcu estetiksiz fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. 32 yaşındaki oyuncunun eski fotoğraflarını görenler dondu kaldı. Yurtçu 4 yıldır Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli. Çift çocuk yapmayı düşünmediklerini belirterek şaşırtmıştı. Yurtçu bir açıklamasında "İnsanlar genelde karşısındakini değiştirmeye, kendine uygun hale getirmeye çalışıyor. Ama sevgi bu değil. Bir insanı seviyorsan her şeyiyle seversin, kendisi olduğu için seversin zaten. Ben çocuk düşünmüyorum; Barış da benimle aynı düşüncede." diye konuşmuştu.

18.06.2023 14:28 - Son Güncelleme: 18.06.2023 14:28
Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'ın eski haliyle şaşırttı. Yurtcu'nun estetiksiz fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Ünlü oyuncunun da pek çok başka oyuncu gibi estetik yaptırdığı ortaya çıktı...

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Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Deniz Baysal Yurtcu, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz, Sevda Kuşun Kanadında gibi pek çok farklı yapımda rol almıştı. Şimdilerde ise Teşkilat dizisinde Zehra rolü ile karşımıza çıkıyor.

Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

1991 yılında dünyaya geldiği bilinen 32 yaşındaki isim oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni almayı sürdürüyor.

Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Daha önce ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ve Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu bilinen isim, 10 sene boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünden mezun olan isim ekranlarda ilk olarak, 2011 senesinde FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi yapımlarda rol almıştı.

Deniz Baysal Yurtcu’nun estetiksiz haline bakın! Görenler dondu kaldı! 4 yıldır evli olan Deniz Baysal Yurtcu meğer estetikle...

Baysal, 2015 senesinde ise Beyaz Yalan adlı dizide Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı oynamıştı.

2017-2018 senelerinde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol lan isim, Söz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kendinden sıkça bahsettirmişti.

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