Deniz Akkaya'ya yeni şok! Termos silah sayıldı! İddianame tamamlandı! Hapis yatabilir

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya için mahkemden tedbir istemişti. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi. Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Akkaya'nın "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, Akkaya'nın kızına fırlattığı termosu silah olarak değerlendirdi.