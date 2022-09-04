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Haberler Magazin Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

Deniz Akkaya siber saldırıya uğradı. Ünlü manken Deniz Akkaya, iki bilgisayar korsanının yardımıyla sosyal medya hesabını kurtardı. Ancak bu kişiler istedikleri parayı alamadıkları için ünlü mankenin hesabını hack'leyip paylaşımlar yaptı. Şikayetçi olan Deniz Akkaya neye uğradığını şaşırdı. Siber saldırıya uğrayan Deniz'in hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar...

04.09.2022 09:45 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:47
Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

DENİZ AKKAYA'YA SİBER SALDIRI!

Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar...

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Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

Manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabına başka kullanıcıların giriş yapmaya çalıştığını fark etti.

Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

İki bilgisayar korsanından yardım alan Akkaya'nın hesabı kurtarıldı.

Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

Sabah'ın haberine göre Akkaya, bu kişilere ödeme yapmadı.

Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü mankenin sosyal medya hesabını ele geçiren kullanıcılar, 'Deniz Abla borcunu öde' gibi paylaşımlar yaptı.

Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar

Bunun üzerine Akkaya, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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