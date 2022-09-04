Deniz Akkaya’ya siber saldırı! Hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar
Deniz Akkaya siber saldırıya uğradı. Ünlü manken Deniz Akkaya, iki bilgisayar korsanının yardımıyla sosyal medya hesabını kurtardı. Ancak bu kişiler istedikleri parayı alamadıkları için ünlü mankenin hesabını hack'leyip paylaşımlar yaptı. Şikayetçi olan Deniz Akkaya neye uğradığını şaşırdı. Siber saldırıya uğrayan Deniz'in hesabını ele geçirip bakın ne paylaştılar...
04.09.2022 09:45 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:47
Manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabına başka kullanıcıların giriş yapmaya çalıştığını fark etti.