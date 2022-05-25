Deniz Akkaya’dan şarkıcı Bulut Duman’a suç duyurusu! Eş cinsel ilişki sırasında çocuğuna cinsel istismara azmettirmekten suçlanmıştı
Evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğa başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman hakkında, 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Manken Deniz Akkaya magazin programında sunucu olduğu dönemde şarkıcı Bulut Duman hakkında ''Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi oldu, çocuğuna cinsel istismardan yargılanıyor'' yargılanıyor açıklamasında bulundu. Taraflar arasında yaşanan gerilim ardında Deniz Akkaya, Bulut Duman'ın kendisine ''Korkak iftiracı'' şeklinde mesajlar attığını ileri sürerek Duman'ı savcılığa verdi.
25.05.2022 11:01 - Son Güncelleme: 25.05.2022 11:01
Manken Deniz Akkaya magazin programında sunucu olduğu dönem çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşanmıştı.
BİRBİRİNE GİRDİLER
Deniz Akkaya 2021 Ağustos ayında yayınlanan programda çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Bulut Duman'ın hakkında taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olduğunu ileri sürdü.
Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Taşıyıcı anne iddiaları reddeden Bulut Duman sosyal medya üzerinden Deniz Akkaya'ya mesajlar atmaya başladı.
BİTMEYEN MESAJLAR
Bulut Duman ''Korkak iftiracı, kendi mutsuzluğunla mutsuz bir çocuk yetiştiriyorsun.