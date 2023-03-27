Deniz Akkaya ile Bulut Duman arasında sular durulmuyor! Kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti
Deniz Akkaya ile Bulut Duman arasında sular durulmuyor! Ünlü manken Deniz Akkaya, sunucu olduğu magazin programında şarkıcı Bulut Duman'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı. Ünlü şarkıcının taşıyıcı anneden çocuk yaparak çocuk ticareti yaptığını ve kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Akkaya'nın bu söylemleri ikili arasındaki gerginliği zirveye çıkardı.
Deniz Akkaya ile Bulut Duman arasında sular durulmuyor! Kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti...
Manken Deniz Akkaya magazin programında sunucu olduğu dönem çocuk sahibi olmak isteyen fenomen Selin Ciğerci'ye 'Senin çocuğun olmaz.' deyince, ikili arasında sert bir tartışma yaşanmıştı.
BİRBİRİNE GİRDİLER
Deniz Akkaya 2021 Ağustos ayında yayınlanan programda çocuğuna karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiasından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Bulut Duman'ın hakkında taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olduğunu ileri sürdü.
SERT TARTIŞMA SAVCILIĞA TAŞINDI
Taşıcıyı anne iddialarını sosyal medya hesabından reddeden Bulut Duman, bununla da yetinmeyerek soluğu savcılıkta aldı. Ünlü şarkıcı, arasında sert bir tartışma yaşanan manken Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Duman, magazin programını sunan Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, reyting ve sansasyon yaratmak uğruna iftira attığını belirtti.