Deniz Akkaya ifşalandı! Kızı ile ses kayıtları ortaya çıktı! Korkunç ifadeler: Ter kokuyorsun, senin evin yok...

Ünlü manken Deniz Akkaya son dönemlerde yaşadığı kızıyla olan problemleriyle hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Her geçen gün bambaşka çarpıcı bir olayla konuşulan Deniz Akkaya'nın kızı ve eski eşi Efe Önbilgin, Akkaya için mahkemden tedbir istemişti. Mahkeme baba-kızı rahatsız edememesi için Akkaya'ya 3 ay tedbir kararı verdi. Akkaya hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Akkaya'nın "Altsoya karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, Akkaya'nın kızına fırlattığı termosu silah olarak değerlendirdi. Öte yandan Akkaya'nın, kızına uyguladığı şiddet ve tehdidin ses kayıtlarına ulaşıldı.