Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli playboy çıktı! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Cenk Küpeli'nin 3 yıldır diyetisyen Alev Gezer ile nişanlı olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine hem Alev Gezer hem de Cenk Küpeli'den açıklama geldi. Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin daha önce de şarkıcı Hatice ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.