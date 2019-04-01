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Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli playboy çıktı! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

Demet Şener'in eski basketbolcu Cenk Küpeli ile sevgili olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Şener ile Küpeli, bir kafede el ele görüntülendikten sonra Şener, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Hatice ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin, diyetisyen Alev Gezer ile 3 yıldır nişanlı olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Alev Gezer ve Cenk Küpeli'den açıklama geldi.

01.04.2019 11:27 - Son Güncelleme: 01.04.2019 11:29
Demet Şner'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında şok suçlama! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Cenk Küpeli'nin 3 yıldır diyetisyen Alev Gezer ile nişanlı olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine hem Alev Gezer hem de Cenk Küpeli'den açıklama geldi. Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin daha önce de şarkıcı Hatice ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Demet Şner'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında şok suçlama! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

Demet Şener'in eski basketbolcu ve işadamı Cenk Küpeli ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Demet Şner'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında şok suçlama! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cenk Küpeli ile Londra'ya giden Şener aşklarından ilk kareyi sosyal medya hesabı üzerinden kalp emojisi ile paylaşmıştı.

Demet Şner'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında şok suçlama! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

DEMET ŞENER'İN SEVGİLİSİ CENK KÜPELİ NİŞANLI MI?

Bugün Şener'in sevgilisi Cenk Küpeli'nin diyetisyen Alev Gezer ile 6 yıldır ilişki yaşadığı ve 3 yıldır nişanlı olduğu yönünde haberler çıktı. Çıkan haberler üzerine, Küpeli'den ve Gezer'den açıklamalar geldi.

Demet Şner'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında şok suçlama! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi

CENK KÜPELİ: KİMSEYLE NİŞANLANMADIM

Çıkan haberler kesinlikle doğru değil. Bu zamana kadar kimse ile nişanlanmadım. Bu haberlerin yapılma amacı tamamen Demet'le olan ilişkimi yıpratmaktır.

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