Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli playboy çıktı! Alev Gezer'den ilk açıklama geldi
Demet Şener'in eski basketbolcu Cenk Küpeli ile sevgili olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Şener ile Küpeli, bir kafede el ele görüntülendikten sonra Şener, sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Hatice ile aşk yaşadığı iddia edilen Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin, diyetisyen Alev Gezer ile 3 yıldır nişanlı olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Alev Gezer ve Cenk Küpeli'den açıklama geldi.
01.04.2019 11:27
- Son Güncelleme: 01.04.2019 11:29
Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Cenk Küpeli'nin 3 yıldır diyetisyen Alev Gezer ile nişanlı olduğu iddia edildi. Bu iddia üzerine hem Alev Gezer hem de Cenk Küpeli'den açıklama geldi. Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli'nin daha önce de şarkıcı Hatice ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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