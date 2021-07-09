Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk ek iş bile yapıyor
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk Küpeli'nin, sevgilisinin menajerliğini de yaptığı ortaya çıktı. 2019 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener ile nikah masasına oturan ve Şener'in 3. kez anneliğe sıcak bakmaması nedeniyle 19 aylık evliliklerini 13 Ocak'ta sonlandıran Cenk Küpeli, yeni bir aşka yelken açtı. Nişantaşı'nda araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli vevoleybolcu Derya Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Cenk Küpeli, kırmızı ışıkta durmayarak trafiği tehlikeye attı. İşte o anlar...
09.07.2021 09:09
- Son Güncelleme: 09.07.2021 09:09
YENİ AŞKI İÇİN EK İŞ BİLE YAPIYOR!
Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Gönlünü voleybolcu güzele kaptıran Cenk ek iş bile yapıyor...
Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli'den 13 Ocak'ta boşanmıştı. Ayrılık nedeni, Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi Şener'in ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı.
"YOĞUN DUYGULARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Eski model, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafında bulunmuştu.
Demet Şener, "Cenk benden hiç vazgeçmedi. Yeniden ilişki konusunda istekli. Evlilik şart değil. Allah yolumuzu bir çizdiyse, devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
"SEVEREK BOŞANDIK"
44 yaşındaki eski manken, sürpriz ayrılık sonrası, "Aramızda kavga, gürültü, küslük yok. Cenk'le severek ve üzülerek boşandık" açıklamasını yapmıştı.