Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz günlerde Bir mobilya mağazasının açılışına katılan Demet Şener, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkındaki eleştiriler hakkında konuştu. Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Şener "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Ben sosyal medyayı takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla karakterli şekilde yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama gençler etkilenebilir, eleştirirken dozunu ayarlamak gerek." dedi.