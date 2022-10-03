Demet Şener'e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu
Demet Şener'e trafikte kurye dehşeti! İki çocuk annesi Demet Şener, Emirgan yolunda seyir halindeyken aracını sıkıştırıp sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve kendisine küfürler savuran kuryeyi savcılığa şikayet etti. Demet Şener, özel bir firmaya ait motosikletin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını talep etti. İşte detaylar…
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.
Demet Şener Miss Turkey gecesine kızı İrem Kutluay ile katılmış anne-kızın güzelliği oldukça konuşulmuştu. Kızının yarışmaya katılması hakkındaki soralara Demet Şener "Henüz yaşı küçük, okulu var ileride isterse olabilir" şeklinde yanıt vermişti. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener yarışmanın jüri koltuğuna oturanlardan biriydi.
Geçtiğimiz günlerde Bir mobilya mağazasının açılışına katılan Demet Şener, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkındaki eleştiriler hakkında konuştu. Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Şener "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Ben sosyal medyayı takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla karakterli şekilde yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama gençler etkilenebilir, eleştirirken dozunu ayarlamak gerek." dedi.