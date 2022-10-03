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Demet Şener'e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Demet Şener'e trafikte kurye dehşeti! İki çocuk annesi Demet Şener, Emirgan yolunda seyir halindeyken aracını sıkıştırıp sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve kendisine küfürler savuran kuryeyi savcılığa şikayet etti. Demet Şener, özel bir firmaya ait motosikletin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını talep etti. İşte detaylar&hellip;

03.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:10
Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti, suç duyurusunda bulundu

DEMET ŞENER'E TRAFİKTE KURYE DEHŞETİ!

Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu.

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Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.

Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti, suç duyurusunda bulundu

İkili yol verme kavgasına tutuştu. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını rahatsız etmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.

Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca her şeyi kaydetti, suç duyurusunda bulundu

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Kayıt altına alındığını fark eden kurye ise ünlü mankene, küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı. Ünlü manken başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Şener, özel bir firmaya ait motosikletinin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Demet Şener Miss Turkey gecesine kızı İrem Kutluay ile katılmış anne-kızın güzelliği oldukça konuşulmuştu. Kızının yarışmaya katılması hakkındaki soralara Demet Şener "Henüz yaşı küçük, okulu var ileride isterse olabilir" şeklinde yanıt vermişti. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener yarışmanın jüri koltuğuna oturanlardan biriydi.

Demet Şener’e trafikte kurye dehşeti! Küfürler savurunca o anları kaydetti, suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz günlerde Bir mobilya mağazasının açılışına katılan Demet Şener, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkındaki eleştiriler hakkında konuştu. Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Demet Şener "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Ben sosyal medyayı takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla karakterli şekilde yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama gençler etkilenebilir, eleştirirken dozunu ayarlamak gerek." dedi.

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